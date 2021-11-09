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Общество9 ноября 2021 18:43

"Россети Северный Кавказ" готовы к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг.

Источник:kp.ru
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Об этом сообщается в телеграм-канале энергокомрании. О готовности "Россети Северный Кавказ " к работе в сезон холодов свидетельствует паспорт готовности, выданный энергокомпании Министерством энергетики России в соответствии с приказом ведомства.

Напомним, "Россети Северный Кавказ" - крупнейшая электросетевая компания СКФО, осуществляющая операционную деятельность на территории Ставропольского края, Дагестана, Чеченской Республики, Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.