"Россети Северный Кавказ" готовы к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг.

Об этом сообщается в телеграм-канале энергокомрании. О готовности "Россети Северный Кавказ " к работе в сезон холодов свидетельствует паспорт готовности, выданный энергокомпании Министерством энергетики России в соответствии с приказом ведомства.

Напомним, "Россети Северный Кавказ" - крупнейшая электросетевая компания СКФО, осуществляющая операционную деятельность на территории Ставропольского края, Дагестана, Чеченской Республики, Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.