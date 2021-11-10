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Здоровье10 ноября 2021 7:55

На Ставрополье число зараженных COVID-19 перевалило за полтысячи человек в сутки

505 новых случая инфицирования зарегистрировали к 10 ноября
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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505 человек заразились коронавирусом за прошедшие сутки, общее число инфицированных в Ставропольском крае составило 102 569. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Владимиров в официальном инстаграм-аккаунте.

- Более 9 тысяч жителей края сделали прививку первым компонентом вакцины вчера. Всего - уже 910 тысяч наших земляков. Это значимый результат для достижения коллективного иммунитета, - заявил Владимиров.

Выздоровели 607 человек, скончались - 44.

В крае проходит массовая вакцинация населения от коронавируса. Уже 90 тысяч человек привились первым компонентом вакцины. Также в регионе продолжают действовать новые ограничительные меры: дети учатся дистанционно, работает система QR-кодов, действует масочный режим.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о требовании вакцинации 80% работников предприятий туризма, спорта, общепита и т.д. Если работодатель не сделает этого до 19 ноября, его заведение могут закрыть.