На Ставрополье число зараженных COVID-19 перевалило за полтысячи человек в сутки

505 человек заразились коронавирусом за прошедшие сутки, общее число инфицированных в Ставропольском крае составило 102 569. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Владимиров в официальном инстаграм-аккаунте.

- Более 9 тысяч жителей края сделали прививку первым компонентом вакцины вчера. Всего - уже 910 тысяч наших земляков. Это значимый результат для достижения коллективного иммунитета, - заявил Владимиров.

Выздоровели 607 человек, скончались - 44.

В крае проходит массовая вакцинация населения от коронавируса. Уже 90 тысяч человек привились первым компонентом вакцины. Также в регионе продолжают действовать новые ограничительные меры: дети учатся дистанционно, работает система QR-кодов, действует масочный режим.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о требовании вакцинации 80% работников предприятий туризма, спорта, общепита и т.д. Если работодатель не сделает этого до 19 ноября, его заведение могут закрыть.