607 пациентов с коронавирусом выписали из больниц Ставрополья

607 человек перебороли коронавирус и выписались из ставропольских больниц, общее число выздоровевших с начала пандемии составило 78 823 человека. По состоянию на 10 ноября, в регионе за сутки зарегистрировали 505 новых случаев коронавирусной инфекции, всего заразилось 102 569 граждан.

Летальность держится примерно на одном уровне - 44 человека. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров напомнил о важности вакцинации для достижения коллективного иммунитета

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что школьники с 8 по 15 ноября перешли на дистанционный формат обучения. Владимиров на заседании правительства Ставрополья поручил компетентным ведомствам проработать план возвращения школьников и студентов в образовательные учреждения.