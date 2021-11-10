В Карачаево-Черкесии во время задержания преступник застрелил полицейского

В МВД Карачаево-Черкесии сообщили, что во время задержания преступника один полицейский погиб, второй оказался в больнице с огнестрельными ранениями. Вор решил сбежать от правоохранителей и открыл по ним огонь из ружья.

- На выезде из города Карачаевска в ходе мероприятий по задержанию 32-летнего местного жителя, подозреваемого в краже из мечети, он оказал вооруженное сопротивление и открыл стрельбу из ружья "Сайга" по сотрудникам МО МВД России "Карачаевский", - сказано в сообщении ведомства.

Преступника ликвидировал раненный полицейский. Надзорные ведомства начали проверку инцидента.