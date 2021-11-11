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Здоровье11 ноября 2021 7:55

511 зараженных COVID-19 выявили врачи Ставрополья за прошедшие сутки

Общее число заболевших составило 103 тысячи человек
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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511 новых случаев коронавирусной инфекции выявили медики Ставропольского края. Губернатор региона Владимир Владимиров рассказал об эпидемиологической ситуации в официальном Инстаграм-аккаунте.

От болезни скончались 43 человека, выздоровели - 339. Владимиров еще раз напомнил о важности вакцинации для контроля эпидемии.

Напомним. вице-премьер России Татьяна Голикова включила Ставропольский край в число антилидеров по достижению массового иммунитета. Сейчас привита только треть населения, чего недостаточно.

17 других регионов смогли достичь показателя в 60% иммунизированного населения.