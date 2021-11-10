Татьяна Голикова назвала Ставрополье регионом с низким коллективным иммунитетом к COVID-19

Сейчас в регионе привито больше трети населения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-премьер России Татьяна Голикова выступила на совещании президента страны Владимира Путина с членами правительства с заявлением, что некоторые регионы России оказались далеки от достижения коллективного иммунитета от коронавируса.

В число таких антилидеров вошли три региона СКФО - Ставропольский край, Дагестан, Кабардино-Балкария, а также Татарстан, Томская область и Камчатка. Наиболее близко к планке коллективного иммунитета подобрались Москва, Санкт-Петербург, республики Тува, Карелия, Бурятия, Калмыкия, Алтай, Московская, Белгородская, Сахалинская, Магаданская области и некоторые другие субъекты.

- Мы определились, что мы должны двигаться к достижению коллективного иммунитета на уровне не менее 80%, и такую задачу по прививке хотя бы первым компонентом ставим к 1 ноября 2021 года, - заявил Голикова.

По данным на 10 ноября 2021 года в Ставропольском крае вакцинировалось примерно 34% всего населения, это около 910 тысяч человек. Однако такие показатели недостаточны для стабилизации эпидемиологической ситуации в стране и регионе.

Количество зараженных на Ставрополье постоянно растет - за последние сутки выявили 505 новых случаев коронавирусной инфекции. 44 человека скончались от COVID-19, 607 смогли победить болезнь.

Напомним, сейчас в Ставропольском крае продолжают действовать ограничительные меры. В кафе посетителей впускают только по QR-кодам; на очную учебу школьники и студенты выйдут не раньше 15 ноября; треть работников находятся на «удаленке». Граждане старше 60 лет, которые не стали прививаться, соблюдают обязательную самоизоляцию.

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