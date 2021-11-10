На Ставрополье 10 ноября выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

За сутки на Ставрополье заболело 505 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье 10 ноября установлен очередной антирекорд заболеваемости коронавирусом. За сутки заразилось 505 человек. Число зараженных в крае достигло 102569. Об этом сообщил глава региона на своей странице Инстаграм.

За вчерашний день жертвами коронавируса стали 44 пациента. Число умерших в крае достигло 4424. Владимир Владимиров выразил соболезнования родным и близким этих людей.

- К сожалению, по заболеваемости ситуация пока не улучшается. Есть новые смерти на фоне COVID-19. Соболезную родным скончавшихся, - написал губернатор в сети.

«КП-Ставрополь» приводит список территорий, где больше всего зараженных.

Антилидером вновь стал краевой центр. За сутки в Ставрополе диагноз подтвердился у 96 человек, в Георгиевском округе заболело 40, в Ипатовском – 34, в Апанасенковском – 31, в Благодарненском – 30, в Железноводске – 30.

Есть территории, где за сутки не зарегистрировали ни одного случая заражения: Андроповский, Изобильненский, Левокумский, Предгорный, Степновский, Труновский районы и округа. А также в городах – Лермонтов, Ессентуки.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, почему четвертая волна коронавируса в Ставропольском крае оказалась мощнее всех предыдущих и как можно себя защитить.

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