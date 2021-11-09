«В красных зонах 18-летние и дети»: в чем отличия четвертой волны коронавируса и как себя обезопасить

Молодые ставропольцы стали тяжелее переносить коронавирус Фото: Мария ЛЕНЦ

Главный внештатный инфекционист Минздрава профессор Владимир Чуланов заявил, что третья волна COVID-19 в России плавно переросла в четвертую. Ставропольский край не стал исключением. Эпидемиологическая обстановка в регионе обостряется, «красные зоны» переполнены, ежедневно умирают по 30 и более пациентов по всему краю.

С каждым днем растет число зараженных. В краевом минздраве объяснили, почему четвертая волна коронавируса в Ставропольском крае оказалась мощнее всех предыдущих и как можно себя защитить.

- Четвертая волна коронавируса на Ставрополье не щадит никого. Сейчас молодые люди больше подвержены заболеванию. Если в прошлые волны болезнь больше касалась пожилых, людей с хроническими заболеваниями и лишним весом, то сейчас болезнь достаточно тяжело переносят и молодые. Как показывает практика, те, кто попадают в «красную зону», не делали прививку от коронавируса. Раньше люди до 40 лет часто переносили коронавирус бессимптомно. Сейчас же в «красные зоны» чаще стали привозить 18-летних пациентов и младше. До того, как на Ставрополье объявили о продлении осенних каникул, в «красных зонах» края находилось 29 детей. Сейчас - 18, - уточнили корреспонденту «КП-Ставрополь» в Минздраве СК.

Также сократился инкубационный период. Если раньше говорили, что он длится от 7 до 10 дней, то сейчас – это 3-5 дней. То есть, человек быстрее заражается, быстрее становится носителем инфекции, больше заражает вокруг себя людей.

Раньше симптомы болезни проявлялись на седьмой— десятый день, а сейчас — на третий -пятый Фото: Олег УКЛАДОВ

В пресс-службе Минздрава Ставропольского края также рассказали, как можно себя защитить в опасную четвертую волну COVID-19.

- Помочь в этот сложный период пандемии может только прививка от коронавируса. Уже доказано, что вакцинация защищает очень хорошо, даже несмотря мутирующие штаммы.

По данным на 9 ноября 2021 года, первый компонент вакцины от COVID-19 получили 901073 человека (за сутки плюс 4086 человек). Вторым компонентом в Ставропольском крае привился уже 781191 человек.

Количество людей старше 60 лет, получивших вакцину в Ставропольском крае, составляет 270405 человек, причем за последние сутки вакцинированных в этой возрастной группе стало больше на 1015 человек.

ВАЖНО!

Есть ошибочное мнение - если пациент переболел, то значит иммунитет будет сильнее. Врачи утверждают, что это не так. Опасность болезни в том, что она убивает иммунитет. У пациента получается иммунодефицит. После того, как он перенес болезнь, его начинают активнее одолевать вирусы. Организм после болезни в целом становится очень ослабленным.