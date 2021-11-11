На Ставрополье инженер пойдет под суд за коммерческий подкуп

Следственный комитет Ставропольского края сообщил, что против главного инженера акционерного общества возбудили уголовное дело по статье "коммерческий подкуп". По данным следствия, он взял деньги за особые услуги.

- В ноябре 2020 года подозреваемый получил от одной из организаций коммерческий подкуп в виде услуги по подключению его домовладения к централизованным сетям водоснабжения на сумму более 70 тысяч рублей. Данная услуга предназначалась за организацию заключения с фирмой договора по обслуживанию и ремонту оборудования в филиалах акционерного общества, - сказано в сообщении ведомства.

Расследование дела продолжается.

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