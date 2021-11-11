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Происшествия11 ноября 2021 15:38

На Ставрополье инженер пойдет под суд за коммерческий подкуп

Ему грозит штраф и до 2 лет лишения свободы
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Следственный комитет Ставропольского края сообщил, что против главного инженера акционерного общества возбудили уголовное дело по статье "коммерческий подкуп". По данным следствия, он взял деньги за особые услуги.

- В ноябре 2020 года подозреваемый получил от одной из организаций коммерческий подкуп в виде услуги по подключению его домовладения к централизованным сетям водоснабжения на сумму более 70 тысяч рублей. Данная услуга предназначалась за организацию заключения с фирмой договора по обслуживанию и ремонту оборудования в филиалах акционерного общества, - сказано в сообщении ведомства.

Расследование дела продолжается.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о смерти полицейского в Карачаево-Черкесии. Правоохранители пытались задержать преступника, когда тот открыл огонь из ружья. Его раненный напарник смог ликвидировать нападавшего.