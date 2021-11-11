Свыше 3,1 тыс. км линий электропередачи отремонтировали «Россети Северный Кавказ» в СКФО

Фото: Россети.

В текущем году для повышения надежности энергоснабжения регионов СКФО энергетики компании «Россети Северный Кавказ» отремонтировали 3124 километра линий электропередачи (ЛЭП) различного класса напряжения. Проведен капитальный ремонт почти 700 км ЛЭП высокого напряжения (35 кВ и выше). Специалистами компании также отремонтировано 2 425 км линий электропередачи 0,4 - 20 кВ.

В регионах Северного Кавказа мероприятия реализованы в соответствии с масштабом территорий и актуальностью проведения ремонтных работ на объектах. В Ставропольском крае отремонтировано свыше 1,2 тыс. км ЛЭП, в Дагестане - более 1,16 тыс. км, в Чеченской Республике - 357 км линий, в Карачаево-Черкесии - более 136 км, в Северной Осетии - 118 км, в Кабардино-Балкарии - 96 км линий и в Ингушетии - 54 км.

Надежное функционирование линий электропередачи - один из ключевых факторов, влияющих на бесперебойное энергоснабжение потребителей электроэнергии. Именно поэтому в энергокомпании уделяют своевременному ремонту ЛЭП повышенное внимание.