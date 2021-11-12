В аэропорту Ставрополя открыли еще два ежедневных рейса в Москву

В главном аэропорту Ставрополя запустили еще два ежедневных авиарейса в Москву. Из столицы можно вылететь в 17:00, а из краевой столицы - в 19:40. Всего перелет занимает чуть болье двух часов.

Таким образом, теперь есть 4 регулярных рейса. Перелеты осуществляют на Boeing 737-800. Стоимость билета в одну сторону составит примерно полторы тысячи рублей.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о задержке рейса "Минеральные Воды - Москва" на 10 часов из-за тумана. Самолет компании "Utair" вылетел из Минеральных Вод в шесть утра. Но пилотам пришлось срочно садиться в Нижнем Новгороде после сообщения о том, что Внуково закрывает посадочную полосу из-за непогоды.

Оказалось, что рейсы экстренно садятся в аэропорт имени Чкалова с полуночи.