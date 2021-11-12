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Происшествия12 ноября 2021 13:06

Жительница Ставрополья похитила 1 млн рублей с помощью фиктивной инвалидности

Она десять лет получала пенсию по поддельным документам
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Жительница одного из села Ставропольского края пойдет под суд за мошенничество с выплатами по инвалидности. Она оформила фиктивные документы и десять лет получала пенсию.

Против нее возбудили уголовное дело по статье "мошенничество". Женщина не имела права на инвалидность по состоянию здоровья, но каким-то образом смогла оформить фиктивные документы. Следователям еще предстоит найти тех, кто ей в этом помог.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о мужчине, который до смерти избил сожителя своей матери за то, что тот хотел выжить его из дома.