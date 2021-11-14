512 новых случаев коронавируса зафиксировали на Ставрополье за прошедшие сутки

За последние сутки в Ставропольском крае 512 человек заразились коронавирусной инфекцией, 196 смогли победить болезнь, 44 человека скончались. Статистикой поделился губернатор региона Владимир Владимиров.

Общее число зараженных составило 104,6 тысяч человек, выздоровевших - 80 140 граждан.

- Продолжается вакцинация от COVID-19. Прививку первым компонентом на Ставрополье вчера сделали более 8,8 тысячи человек, - заявил Владимиров.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, в каких районах Ставропольского края выявили наибольшее количество заболевших.