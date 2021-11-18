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Происшествия18 ноября 2021 14:40

В Северной Осетии признали невменяемой мать, сбросившую своего сына в реку

Женщину будут судить по обвинению в покушении на убийство
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ

В Северной Осетии направили в суд уголовное дело против 39-летней матери, которая 1 сентября 2021 года сбросила в реку Терек своего 9-летнего сына. Мальчик остался жив. Жительницу Кировского района обвиняют в покушении на убийство малолетнего (по части 3 статьи 30, пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, амбулаторная комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза установила, что в тот момент покушения у женщины было психическое расстройство.

Напомним, что многодетная мать привела к реке всех детей в возрасте 3-х, 9-ти и 11-ти лет. Скинула с моста среднего. Старший ребенок, увидев это, побежал к дороге за помощью, сумел остановить проезжавший мимо автомобиль и рассказал о случившемся. Мужчина спас ребенка, который сумел в бурном течении ухватиться за дерево.