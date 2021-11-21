В Дербенте 9-летний мальчик попал под колеса, перебегая с друзьями через дорогу

В Дербенте произошла авария с участием ребенка-пешехода. По информации пресс-службы ГУ МВД по Дагестану, 20 ноября 2021 года, примерно в 15:30 часов, был сбит 9-летний мальчик.

Как видно из записи на камере уличного наблюдения, компания ребят по очереди перебегала проезжую часть в неположенном месте.

Попавший в ДТП школьник буквально бросился под колеса «ВАЗ-219059», потому что не посмотрел в направлении движения автомобилей по ближайшей к нему полосе. Момент столкновения также попал на видео.

За рулем отечественной легковушки находился 25-летний житель Агульского района.

- В результате дорожно-транспортного происшествия 9-летний мальчик, житель Дербента, с различными телесными повреждениями доставлен в больницу, - комментируют в полиции. - По данному факту собран материал для принятия процессуального решения.