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Общество24 ноября 2021 7:40

На Ставрополье к зиме подготовили 270 единиц спецтехники и тонны реагентов

В прошлом году регион завалило рекордным количеством снега
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Ставропольском крае подготовили 270 машин для уборки снега, а также 34,5 тысяч тонн смесей против льда. Коммунальщики постараются не допустить снежных завалов на дорогах, чтобы погода не влияла на работу транспорта и жизнь горожан.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров дал указание особо четко следить за снегоуборочными работами. Прошлой зимой в регионе выпало рекордное количество осадков, который сильно нарушил работу транспорта - люди ждали автобусов не меньше часа.

Зато обильный снегопад положительно сказался на состоянии сельхозкультур, сохранив их от переменчивой температуры.