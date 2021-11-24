На Ставрополье к зиме подготовили 270 единиц спецтехники и тонны реагентов

В Ставропольском крае подготовили 270 машин для уборки снега, а также 34,5 тысяч тонн смесей против льда. Коммунальщики постараются не допустить снежных завалов на дорогах, чтобы погода не влияла на работу транспорта и жизнь горожан.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров дал указание особо четко следить за снегоуборочными работами. Прошлой зимой в регионе выпало рекордное количество осадков, который сильно нарушил работу транспорта - люди ждали автобусов не меньше часа.

Зато обильный снегопад положительно сказался на состоянии сельхозкультур, сохранив их от переменчивой температуры.