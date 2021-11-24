В Ставрополе экс-врач пойдет под суд за незаконную торговлю медицинскими рецептами

В Ставрополе бывший медик стала фигурантом уголовного дела за сбыт рецептурных бланков. Женщина пойдет под суд по статье "подделка и сбыт официального документа".

По данным следствия, лето 2021 года - с июня по август - врач отдавала рецептурные бланки за вознаграждение. Каждый рецепт - 500 рублей. Неизвестно, как много медик смогла выручить с этого, но должности она лишилась.

- Следователем СКР проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на закрепление имеющихся доказательств. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказали в пресс-службе Следственного комитета Ставрополья.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что бывший глава Левокумского района Ставропольского края получил штраф за превышение должностных полномочий. Он выписывал себе надбавки к зарплате и в итоге "положил в карман" 763 тысячи рублей.