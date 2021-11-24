В Кисловодске к 2024 году построят 6 км объездной дороги к Старому озеру

В 2024 году в Кисловодске появится новая объездная дорога от улицы Промышленной до Старого озера. Общая длина трассы - 6,2 километра, а стоимость работ - 950 миллионов рублей.

К началу 2022 года закончат формировать сметную документацию, только потом начнется конкурс среди подрядчиков на реализацию данного проекта. Объездная дорога нужна как альтернатива уже существующим путям по улицам Замковой, Азербайджанской и через поселок Аликоновка.

После реализации этого крупного проекта власти будут думать над строительством Северного обхода города-курорта. Таким образом можно распределить транспортные потоки, нагрузка резко увеличивается в курортный сезон.