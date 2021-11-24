До конца 2022 года на Ставрополье догазифицируют дома за 1,8 млрд рублей

До конца 2022 года в Ставропольском крае полностью реализуют программу догазификации около 9 тысяч домовладений. На это выделили 1,8 миллиарда рублей.

Догазификация - прямое поручение президента, в регионе этот вопрос курирует губернатор Владимир Владимиров и глава крупной газовой компании. Газ будут подводить бесплатно, но жильцам нужно вовремя оставить заявку по установленной форме.

Уже сейчас полностью готовы документы 1,2 тысячи домов, к которым надо подвезти газовые трубы. Обычно догазификация требуется в малых населенных пунктах: поселках, селах и т.д.

- Рассчитываем, что такая оперативная отработка станет ещё одним способом "продвижения" программы догазификации. Чтобы, видя пример своих соседей, люди узнавали о ней и направляли заявки на подключение своих участков, - заявил губернатор края.