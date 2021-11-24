Из ферм Красногвардейского округа Ставрополья изымут 11,5 тысяч свиней с АЧС

В Ставропольском крае из ферм и подсобных хозяйств изымут 11,5 тысяч больных африканской чумой свиней. Об этом рассказал вице-премьер правительства края Владимир Ситников.

- В ближайшее время специалисты районной станции по борьбе с болезнями животных приступят к процедуре ликвидации свиней, которые содержатся на территории зоны отчуждения. Всего планируется изъять около 1,5 тыс. голов из 8 тыс. личных подсобных хозяйств, а также порядка 10 тыс. голов из сельхозпредприятий, - рассказал чиновник.

Очагом распространения болезни стал крупный завод Красногвардейского округа края. Его закрыли на карантин, а зараженное мясо изъяли из магазинов, куда уже успели доставить продукты. Власти Ставрополья задумались над тем, чтобы закрыть на карантин даже магазины.

Отметим, не было ни одного случая заражения человека африканской чумой, но ученые не отрицают, что такое может быть. Вирус развивается непредсказуемо.