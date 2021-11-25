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Общество25 ноября 2021 8:35

Ипотека от банка Уралсиб «Готовое жилье» вошла в пятерку лучших

Портал Выберу.ру в октябре 2021 года выбирал наиболее популярные и выгодные ипотечные программы на вторичном рынке
Василина КОПЫЛОВА
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Ипотека от банка Уралсиб «Готовое жилье» вошла в пятерку лучших.

Ипотека от банка Уралсиб «Готовое жилье» вошла в пятерку лучших.

Портал Выберу.ру в октябре 2021 года выбирал наиболее популярные и выгодные ипотечные программы на вторичном рынке. Предложения Уралсиб вошли в Топ-5 рейтинга.

В числе претендентов на победу участвовали аналогичные продукты отечественных банков (Топ-50 по размеру розничного кредитного портфеля). Программа банка Уралсиб «Готовое жилье» вышла в финальную пятерку по нескольким, главным критериям: общая стоимость, процентная ставка, ежемесячная оплата, срок выплаты. А также объем первоначального взноса, условия досрочного погашения суммы без комиссий и штрафов, страховые обязательства.

Чтобы полностью ознакомиться с возможностями всей линейки ипотечных программ банка Уралсиб, получить консультацию специалиста и выбрать для себя оптимальный вариант, можно зайти в любое ближайшее отделение, либо позвонить по телефону 8-800-250-57-57. Или заполнить заявку прямо на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»