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Происшествия24 ноября 2021 16:14

В Дагестане заведующая детсадом и ее подчиненная ответят за хищение свыше 3 млн рублей

Против подозреваемых возбудили уголовные дела по статьям: «Пособничество в мошенничестве», «Мошенничество» и «Служебный подлог»
Ася АСРЯН
Ася АСРЯН
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В дагестанском городе Каспийске заведующая детсадом «Звездочка» с 2016 года по 2021 год с помощью своей подчиненной фиктивно трудоустроила четырех человек и начисляла им зарплату в сумме более 2,8 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Эта же женщина в 2017 и 2020 годах похитила у десяти воспитательниц дошкольного учреждения часть причитающихся им премий на общую сумму более 550 тыс. рублей.

Против подозреваемых возбудили уголовные дела по статьям: «Пособничество в мошенничестве», «Мошенничество» и «Служебный подлог».

Собранные доказательства переданы в Каспийский городской суд Дагестана.