В Ставропольском крае почти на 25% снизился показатель внебольничных пневмоний за неделю

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 на Ставрополье пока остается непростой. В то же время появляются некоторые позитивные тенденции.

Хотя число выявленных случаев коронавируса остается сравнительно высоким, количество пневмоний и госпитализаций становится меньше.

Показатель внебольничных пневмоний снизился за неделю на 24,8%. Об этом сообщил министр здравоохранения края. Тем временем в нашем регионе продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. За вчерашний день скончалось 38 человек.

Число умерших в крае достигло 4994. Губернатор Ставрополья призывает жителей края вакцинироваться.

Владимир Владимиров напомнил, что в наш край поступило 36 тысяч доз востребованного «Спутник Лайт». Их уже распределяют по медицинским пунктам.

Запасы «Спутника-V» составляют почти 290 тысяч доз первого компонента и свыше 270 тысяч – второго.

Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения, в край ожидают поступление новых партий вакцин против коронавируса.