На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 525 человек

На Ставрополье за вчерашний день диагноз коронавирусная инфекция подтвердился еще у 525 человек. Число зараженных в крае достигло 110362. Об этом сообщил губернатор региона на своей странице в Инстаграм.

Владимир Владимиров также написал, что за сутки победить болезнь смогли 452 человека. К сожалению, продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом. За вчерашний день скончалось 39 человек, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

Губернатор выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших в регионе достигло 5033.

За сутки почти более 10 тысяч ставропольцев сделали прививку первым компонентом вакцины от COVID-19. А в целом в крае привились уже 1 миллион 13 тысяч человек.