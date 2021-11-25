В Ставропольском крае по дороге из школы пропала 10-летняя девочка

Фото: пресс-служба краевого управления МВД России по Ставрополью

На Ставрополье ищут без вести пропавшую школьницу 2011 года рождения. Антонова Виктория 24 ноября во второй половине дня ушла из школы домой и до сих пор не вернулась. Сообщение о пропаже ребенка поступило в дежурную часть накануне, в 22:30. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России по Ставропольскому краю. Приметы пропавшей: рост 120-130 см.

Одета: ярко-салатовая куртка, шапка с бубенчиком, серая юбка, розовый рюкзак через плечо.

На поиски несовершеннолетней ориентирован личный состав невинномысской полиции – наряды, несущие службу по обеспечению общественной безопасности, экипажи патрульно-постовой службы.

Всех, кто знает, где может находиться школьница, просят срочно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 02 (с мобильного 112).