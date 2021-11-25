Прокурор Лоренц предъявил иск к правительству Ставропольского края

Прокурор Ставропольского края Александр Лоренц. Фото: прокуратура СК

Прокурор Ставропольского края Александр Лоренц предъявил иск к властям региона. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверки выяснилось, что губернатор и правительство Ставрополья, а также региональное министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды до сих пор не утвердили ряд паспортов памятников природы краевого значения. Кроме того, не внесены в Единый государственный реестр недвижимости сведения о границах части памятников природы, под охрану не передана треть памятников природы, следует из сообщения.

- Не установлены охранные зоны 45 памятников природы краевого значения. Кроме того, не утверждены положения и не установлены границы ряда государственных природных заказников краевого значения, в Единый государственный реестр недвижимости не внесены сведения о границах части заказников, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ставрополья.

Лоренц подал в суд исковые требования об устранении этих нарушений ФЗ. Рассмотрение акта находится на контроле прокурора края.