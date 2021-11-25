Сенаторы сказали, как развивать аграрное дело в Ингушетии

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию заслушал доклад ингушского министра природных ресурсов и экологии Магомеда Евлоева об итогах развития АПК в регионе. Об этом сообщает пресс-служба правительства республике.

Сейчас в субъекте реализуют больше десятка аграрных проекта, среди которых - «Сад – Гигант», «Молоко Ингушетии», «Агрокомплекс Сунжи» и «Эко – Муслим – продукт». Но нынешних производственных мощностей не хватает, чтобы удовлетворить все продуктовые потребности региона.

По итогу сенаторы рекомендовали Минсельхозу России обсудить с правительством Ингушетии вопросы выделения из госпрограммы денег на регулирование рынка сельхозпродукции и техническое перевооружение местных аграриев. Это важное направление для республики, потому что занимает больше 10% валового продукта, отметил председатель комитета Алексей Майоров. Сейчас почти 151 млн гектаров земли в субъекте считается плодородным, из них пашни - 81,7 млн гектаров. По основным видам продуктов Ингушетия среди лидеров в Северо-Кавказском федеральном округе.

Сенаторы предложили рассмотреть вариант с поддержкой ингушских животноводов с помощью льготных кредитов. Государство может покрыть до 30% затрат, понесенных на создание и модернизацию ферм.

- Комитет считает важным вопрос о дополнительном финансировании в 2022 году из федерального бюджета мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, молодых специалистов и молодых семей, проживающих и работающих в сельской местности, в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», - сообщает пресс-служба правительства Ингушетии.

Кроме того, члены комитета обратили внимание министра на то, чтобы приложить дополнительных сил для привлечения инвестиций в аграрную отрасль Ингушетии.