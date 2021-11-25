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Происшествия25 ноября 2021 8:22

Житель Ставрополья помог другу сжечь в печи тело женщины

Теперь мужчине придется ответить за укрывательство убийства
Ася АСРЯН
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба краевого управления Следственного комитета России

Фото: пресс-служба краевого управления Следственного комитета России

41-летний житель станицы Новотроицкой Изобильненского городского округа обвиняется в укрывательстве преступлений. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 12 декабря 2020 года. Мужчина, будучи пьяным, гостил у своего друга в станице Новотроицкая.

Там он, узнав, что тот убил женщину, помог ему вынести ее тело и положить в топку банной печи, чтобы сжечь труп.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для дальнейшего рассмотрения.

Дело по факту убийства женщины рассматривается в суде.