Прокуратура проверит обстоятельства задымления в детсаде Солнечнодольска

Прокуратура Ставрополья проведет проверку после задымления в детском саду в Солнечнодольске. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Происшествие случилось 25 ноября в детском саду №36. Случилось короткое замыкание в электрощитке. Эвакуированы 100 человек, 80 из которых - дети. Пострадавших нет, причина ЧП устранена.

- По данному факту прокуратурой Изобильненского района незамедлительно организована проверка, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также будет дана оценка соблюдению требованию федерального законодательства, по итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сказано в сообщении.

Проверка на контроле в аппарате прокуратуры Ставропольского края.