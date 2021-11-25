Парламент Северной Осетии изменил решение и принял закон о QR-кодах

Дагестан тоже поддержал федеральную инициативу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парламент Северной Осетии во время повторного голосования принял законопроект об обязательном использовании QR-кодов. В первый раз за инициативу проголосовали 30 человек, а для принятия закона нужно минимум 35 голосов.

Северная Осетия стала первым регионом, который отказался законодательно закреплять обязанность использовать QR-коды в общественных местах. Однако во второй раз «за» проект проголосовали 44 депутата, «против» - 4, а воздержался один.

Напомним, Ставропольский край даст свой ответ после 14 декабря. Пока что в регионе действует требование использовать прививочные сертификаты в публичных местах.

Отметим, законопроект подразумевает, что вход в культурные учреждения, общепиты, фитнес-центры и другие общественные места будет открыт только людей с определенным перечнем документов:

- QR-кода о прививке

- документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом

- медицинского отвода от вакцинации.