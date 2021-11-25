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Общество25 ноября 2021 15:34

Парламент Северной Осетии изменил решение и принял закон о QR-кодах

Во время первого голосования результат был диаметрально противоположным
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Дагестан тоже поддержал федеральную инициативу

Дагестан тоже поддержал федеральную инициативу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парламент Северной Осетии во время повторного голосования принял законопроект об обязательном использовании QR-кодов. В первый раз за инициативу проголосовали 30 человек, а для принятия закона нужно минимум 35 голосов.

Северная Осетия стала первым регионом, который отказался законодательно закреплять обязанность использовать QR-коды в общественных местах. Однако во второй раз «за» проект проголосовали 44 депутата, «против» - 4, а воздержался один.

Напомним, Ставропольский край даст свой ответ после 14 декабря. Пока что в регионе действует требование использовать прививочные сертификаты в публичных местах.

Отметим, законопроект подразумевает, что вход в культурные учреждения, общепиты, фитнес-центры и другие общественные места будет открыт только людей с определенным перечнем документов:

- QR-кода о прививке

- документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом

- медицинского отвода от вакцинации.