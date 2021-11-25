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Общество25 ноября 2021 18:52

К 2024 году в центре Кисловодска появится дорога с тоннелем за 820 млн

Трасса соединит несколько улиц и позволит сократить маршрут
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В 2024 году в центре Кисловодска возле стадиона появится дорога с тоннелем, которая соединит проспект Победы и улицу Кирова. Общая сумма реализации проекта - 820 миллионов рублей.

Тоннель создаст сквозное сообщение под железной дорогой. Таким образом, можно будет миновать Октябрьскую площадь и попасть на улицы Кирова, Широкую и Седлогорскую. Таким образом, значительно снизится нагрузка с центральной части города-курорта.

Дорога будет длиной в 850 метров. На строительство объекта выделят 820 миллионов рублей, работы начнут в 2022 году, а закончат к 2024 году.

Средства направят в рамках федеральной программы развития Кавказских Минеральных Вод.