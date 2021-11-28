На Ставрополье по сравнению с прошлой неделей снизился уровень заболеваемости COVID-19

На Ставрополье за сутки выписали 222 человека, которые обратились в больницы края с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. В целом выздоровевших уже 85 тысяч. Об этом сообщил губернатор Ставрополья на своей странице в Инстаграм.

По словам Владимира Владимирова, по сравнению с прошлой неделей заметно снизился уровень заболеваемости.

- Посмотрим на итоги нового дня. К сожалению, динамика по смертности сохраняется, соболезную родным скончавшихся. Мы стали чуть ближе к формированию коллективного иммунитета, - поделился глава региона.

Еще 6 тысяч наших земляков сделали прививку от коронавируса первым компонентом вакцины за вчерашний день.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что в роддоме Железноводска зафиксирован первый случай COVID-19 у новорожденного.