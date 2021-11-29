Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+13°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье29 ноября 2021 5:52

На Ставрополье число зараженных COVID-19 за сутки уменьшилось до 480 человек

Ранее ежедневно коронавирусом заражались больше 500 граждан
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Ставропольском крае за последние сутки 480 человек заболели коронавирусной инфекцией, общее число зараженных с начала пандемии составило 112,3 тысяч человек. Об этом рассказал губернатор края Владимир Владимиров.

Отметим, что несколько дней назад приток заболевших за сутки составлял более 500 человек. Также по состоянию на 29 ноября из больниц региона выписали 210 человек, 39 человек скончались.

- За вчерашний день выписано 210 пациентов. Всего выздоровевших уже 85,3 тысячи человек. Показатели заболеваемости ниже, чем вчера. И ниже, чем на прошлой неделе. Хочется верить, что эта тенденция закрепится, - поделился Владимиров.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что вице-премьер России Татьяна Голикова включила Ставропольский край в ряд регионов, где заметно ухудшается эпидемиологическая ситуация.