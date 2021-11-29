На Ставрополье число зараженных COVID-19 за сутки уменьшилось до 480 человек

В Ставропольском крае за последние сутки 480 человек заболели коронавирусной инфекцией, общее число зараженных с начала пандемии составило 112,3 тысяч человек. Об этом рассказал губернатор края Владимир Владимиров.

Отметим, что несколько дней назад приток заболевших за сутки составлял более 500 человек. Также по состоянию на 29 ноября из больниц региона выписали 210 человек, 39 человек скончались.

- За вчерашний день выписано 210 пациентов. Всего выздоровевших уже 85,3 тысячи человек. Показатели заболеваемости ниже, чем вчера. И ниже, чем на прошлой неделе. Хочется верить, что эта тенденция закрепится, - поделился Владимиров.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что вице-премьер России Татьяна Голикова включила Ставропольский край в ряд регионов, где заметно ухудшается эпидемиологическая ситуация.