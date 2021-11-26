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Здоровье26 ноября 2021 12:33

Татьяна Голикова сообщила об ухудшении эпидемиологической обстановки на Ставрополье

То же самое она сказала почти про все республики Северного Кавказа
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Ранее Голикова говорила, что Ставрополье вошло в число антилидеров по коллективному иммунитету

Ранее Голикова говорила, что Ставрополье вошло в число антилидеров по коллективному иммунитету

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что за прошедшую неделю эпидемиологическая ситуация ухудшилась в 13 регионах страны, в том числе - Ставропольском крае. Она сослалась на статистику сайта "стопкоронавирус.рф".

Помимо Ставропольского края напряженная ситуация сложилась почти во всех республиках Северного Кавказа: Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. Отметим, что все регионы проводят массовую иммунизацию населения.

По состоянию на 26 ноября медики Ставрополья зафиксировали 110,8 тысяч случаев заражения коронавирусом с начала пандемии. При этом выздоровели 84,4 тысячи человек, скончались - 5070 пациентов.

За сутки в регионе заразились 526 человек, выздоровели 424, скончались 37.

Ранее Татьяна Голикова заявила, что Ставропольский край встал в ряд отстающих регионов по достижению коллективного иммунитета. На 10 ноября 2021 года привили треть населения, хотя федеральный норматив - 80%.

Сейчас в регионе иммунизировались 1 миллион 23 тысячи человек, ежесуточно первым компонентом прививаются около 7 тысяч человек.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что до 14 декабря дума Ставрополья рассмотрит федеральный законопроект о введении обязательных QR-кодов для посещения общественных мест. В документе сказано, что гражданин должен предъявить или QR-код, или справку о том, что он переболел коронавирусом, или медотвод.

В Северной Осетии и Дагестане уже одобрили законопроект.

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