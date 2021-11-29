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Здоровье29 ноября 2021 14:02

Дума Ставрополья поддержала федеральный законопроект о QR-кодах

Депутатам дали время до 14 декабря на окончательный вердикт, но они дали ответ раньше
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Члены думы Ставропольского края поддержали законопроект об обязательном использовании QR-кодов в регионах России. Ведомство направило заключение в федеральные структуры, присоединившись к инициативе.

- Поддержать принятие проекта Федерального закона “О внесении изменений в Федеральный закон “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, - сказано в постановлении парламента.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что, согласно документу, все культурные учреждения, кафе, рестораны и другие массовые места смогут посещать граждане с сертификатом вакцинации, документом о том, что человек уже переболел коронавирусом, или медотводом.