Дума Ставрополья поддержала федеральный законопроект о QR-кодах

Члены думы Ставропольского края поддержали законопроект об обязательном использовании QR-кодов в регионах России. Ведомство направило заключение в федеральные структуры, присоединившись к инициативе.

- Поддержать принятие проекта Федерального закона “О внесении изменений в Федеральный закон “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, - сказано в постановлении парламента.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что, согласно документу, все культурные учреждения, кафе, рестораны и другие массовые места смогут посещать граждане с сертификатом вакцинации, документом о том, что человек уже переболел коронавирусом, или медотводом.