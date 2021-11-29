Жители Ставрополя отвергли идею строительства объездной дороги через заказники

В Ставрополе создали петицию против идеи региональных властей проложить дорогу через территории двух заказников - "Русский лес" и "Ставропольский чернозем". Жители краевого центра решили, что это может навредить природным зонам.

- Городу нужны дороги, но не такой ценой! Мы предлагаем альтернативный вариант объездной дороги, которая будет проходить по границе города Ставрополя, вдоль заказника “Русский лес”, и совершенно не затрагивая территорию заказника “Ставропольский чернозем”, - сказано в тексте петиции.

Авторы документа предложили альтернативу: построить дорогу от круга на Западном обходе через границу Парка Победы и Ботанического сада с улицы Лермонтова. Такой маршрут сможет соответствовать поставленной задаче строительства и при этом не навредить экологии.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что изначально предложенный вариант объездной дороги сможет разгрузить "артерии" краевой столицы - проспект Кулакова, улицы Ленина и Доваторцев, а также другие дороги в Промышленном районе и в центре города.