В Ставрополе отказались от елки за 49 млн и вернут старые деревья на площадь Ленина

В администрации Ставрополя сообщили, что в 2021 году на площади Ленина установят уже привычный для горожан хвойный лес из 34 елок, а от огромного дерева высотой в девять этажей решили отказаться. Его установят на следующий Новый год.

- В середине декабря 2021 года на площади традиционно появится мини-лес из 34 елок. Здесь же разместят большие буквы "Ставрополь", - сказано в сообщении ведомства.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что мэрия хотела впервые с 2017 года установить мини-лес елок не на площади Ленина, а на Крепостной горе. Их место должно было занять центральное дерево за 49 миллионов рублей, но подрядчик так и не был найден.