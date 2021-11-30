Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+11°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество30 ноября 2021 6:20

В Ставрополе отказались от елки за 49 млн и вернут старые деревья на площадь Ленина

В мэрии заявляли, что хотят переместить хвойный лес, который ежегодно устанавливают в центре города, на Крепостную гору
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В администрации Ставрополя сообщили, что в 2021 году на площади Ленина установят уже привычный для горожан хвойный лес из 34 елок, а от огромного дерева высотой в девять этажей решили отказаться. Его установят на следующий Новый год.

- В середине декабря 2021 года на площади традиционно появится мини-лес из 34 елок. Здесь же разместят большие буквы "Ставрополь", - сказано в сообщении ведомства.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что мэрия хотела впервые с 2017 года установить мини-лес елок не на площади Ленина, а на Крепостной горе. Их место должно было занять центральное дерево за 49 миллионов рублей, но подрядчик так и не был найден.