В Буденновском округе женщина хотела передать в изолятор 12 пакетиков чая из марихуаны

В пресс-службе прокуратуры Ставропольского края сообщили, что ведомство обвинило женщину по статье "незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере". Она пыталась передать 12 чайных пакетиков с марихуаной в изолятор.

- Злоумышленница в июле 2014 г., с целью незаконной пересылки наркотических средств передала осужденному, находящемуся в ИВС ОМВД России по Буденовскому району продукты питания, среди которых было 12 чайных одноразовых пакетиков с наркотическим средством (марихуана), - сказано в сообщении ведомства.

Правоохранители обнаружили и изъяли наркотик. Женщина получила 8 лет заключения в колонии общего режима.