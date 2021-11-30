Приставы Ставрополья забрали 14 автобусов у транспортной компании из-за долгов

Судебные приставы Ставропольского края списали 14 автобусов транспортной компании в счет долга. Директор фирмы взял маршрутки в лизинг у одной из финансовых организаций региона, но просрочил договор.

- Руководитель организации-должника стал скрываться от работников службы, а спустя время направил в отдел представителя по доверенности. Судебные приставы разъяснили ему меры принудительного характера и предупредили об уголовной ответственности, - рассказали в пресс-службе ведомства.

На следующее утро все 14 автобусов стояли у гаража, конфликт оказался исчерпан.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что прокуратура Ставропольского края утвердила обвинительное заключение по делу женщины, которая пыталась передать в изолятор 12 чайных пакетиков с марихуаной.