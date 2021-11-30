Суд отменил эпизод со строительством заправки в деле Травнева из-за срока давности

Суд Ставрополя отменил один из четырех эпизодов превышения полномочий в деле бывшего мэра Пятигорска Льва Травнева. Эпизод касается строительства заправки на территории зоны горно-санитарной охраны в 2011 году.

Прокурор региона предложил суду не назначать наказание за незаконное строительство из-за срока давности инцидента. "Последний рубеж" его рассмотрения был 5 сентября 2021 года. Суд принял предложение прокурора и не убрал эпизод.

Однако осталось еще три инцидента, за которые сторона обвинения требует дать Травину не менее 7 лет лишения свободы. Рассмотрение дела заняло два дня - 29 и 30 ноября. Прямо сейчас корреспондент "КП-Северный Кавказ" находится в зале суда и ведет прямую трансляцию с места событий.

Сегодня суд должен огласить окончательный приговор.