На Ставрополье за сутки коронавирусом инфицировались еще 470 человек

За прошедшие сутки в Ставропольском крае выявили 470 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 437 человек смогли побороть болезнь, 35 человек скончались. Об этом рассказал губернатор края Владимир Владимиров в официальном Инстаграм-аккаунте.

- Число выздоровевших в крае выросло и достигло 85,8 тысячи человек. Тенденция к снижению темпов заболеваемости сохраняется. Но новых случаев передачи вируса все равно немало, - заявил политик.

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