Глава Ставрополья заявил о снижении динамики заболеваемости коронавирусом

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что по сравнению с показателями прошлой недели в регионе снижается динамика заболеваемости COVID-19. За прошедшие сутки медики выявили 470 новых случаев заражения.

- Число выздоровевших в крае выросло и достигло 85,8 тысячи человек. Тенденция к снижению темпов заболеваемости сохраняется. Но новых случаев передачи вируса все равно немало, - заявил Владимиров.

Также за прошедший день в регионе из больниц выписались 437 человек - они полностью выздоровели от коронавируса и могут спокойно возвращаться к родным. К сожалению, скончались 35 человек.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что число вакцинированных ставропольцев превысило 1 миллион 43 тысячи человек. В среднем за сутки иммунизируются 5-7 тысяч граждан.