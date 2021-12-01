Число выздоровевших пациентов с COVID-19 на Ставрополье достигло 85,8 тысяч человек

В Ставропольском крае за сутки от коронавируса выздоровели 437 человек, а заразились - 470. Губернатор края Владимир Владимиров заявил, что тенденция заболеваемости снижается, но пока рано говорить об улучшении эпидемиологической обстановки.

Смертность находится на одном уровне уже несколько недель. За вчерашний день скончались 35 человек.

Также за сутки в Ставропольском крае привились 7722 человека, общее число иммунизированных граждан региона составило 1 миллион 46 тысяч человек. Владимиров отметил важность вакцинации в облегчении течения болезни.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в краевая дума приняла федеральный законопроект о введении обязательных QR-кодов в общественных местах. Сам закон вызвал возмущение у населения, свое мнение выразил глава края Владимир Владимиров во время "Прямой линии" 30 ноября.