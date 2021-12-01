На Ставрополье из-за сильного ветра 13 населенных пунктов остались без света

В ГУ МЧС России по Ставропольскому краю сообщили, что из-за порывистого вестра в нескольких округах региона жители остались без электричества. По данным ведомства, непогода нанесла ущерб сетям и жилым постройкам в Ставрополе, Изобильненском, Ипатовском, Новоалександровском, Шпаковском и Грачевском округах.

- Произошло нарушение электроснабжения в 13 населенных пунктах, повреждены кровли 5-ти зданий. Пострадавших нет. Дальнейшая информация уточняется, - сказано в сообщении ведомства.

Порывы ветра достигали 25 метров в секунду, очевидцы рассказали, что ночью у них сильно дрожали окна от непогоды за окном. Сейчас специалисты пытаются восстановить подачу электроэнергии.