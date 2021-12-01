Ставропольца лишили права пользоваться интернетом на год за экстремистские призывы

Сотрудники ФСБ Ставропольского края пресекли деятельность местного жителя, который публично призывал расправиться с сотрудниками правоохранительных органов. Ему дали 2 года условного срока и запретили пользоваться интернетом год.

- Установлено, что в апреле 2020 года Шишкалов А.А., используя аккаунт в интернет-мессенджере «WhatsApp», разместил комментарий, содержащий признаки публичных призывов к осуществлению экстремисткой деятельности в отношении правоохранительных органов, - сказано в сообщении ведомства.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в Карачаево-Черкесии рассекретили и ликвидировали двух боевиков, готовящих теракт. Их застали в лесу за подготовкой теракта, предложили сложить оружие и сдаться, однако они открыли огонь.