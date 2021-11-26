В Карачаево-Черкесии ликвидировали двух боевиков, готовивших теракт

Правоохранители проводят проверки и следственные мероприятия Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

26 ноября 2021 года в Карачаевском районе Карачаево-Черкесии сотрудники ФСБ ликвидировали двух боевиков. Их застали в лесу за подготовкой теракта, предложили сложить оружие и сдаться, однако они открыли огонь.

Сотрудники правоохранительных органов вышли на след террористов, которые скрывались в горно-лесистой местности района республики.

- Начальником Управления ФСБ России по КЧР принято решение о введении режима контртеррористической операции на территории, прилегающей к месту обнаружения преступников. Бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В результате состоявшейся перестрелки бандиты нейтрализованы, - рассказали в Национальном антитеррористическом комитете КЧР.

Сейчас ФСБ проводит проверки и необходимые мероприятия, чтобы установить, были ли у боевиков сообщники.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в сентябре 2021 года в Дагестане тоже ликвидировали двух террористов. В лесном массиве Буйнакского района Дагестана обнаружили двух вооруженных бандитов, которые готовили теракт. Ситуация сложилась аналогичная: сотрудники ФСБ потребовали сложить оружие, но боевики открыли огонь.

Никто из правоохранителей не пострадал, боевиков ликвидировали.

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