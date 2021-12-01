На Ставрополье подняли вопрос о нехватке лекарств от COVID-19 и других противовирусных

Вирусную инфекцию COVID-19 на амбулаторном этапе следует лечить именно противовирусными препаратами и коагулянтами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне во время прямой линии губернатор Ставрополья прокомментировал ситуацию с покупкой лекарств больными коронавирусом за свой счет. Так, одна их жительниц нашего края обратилась с этим вопросом к Владимиру Владимирову.

Ставропольчанка Мария Ткачева рассказала, что ее муж заразился ковронавирусной инфекцией. Но пациенту «не дали ни одного препарата». По словам женщины, все необходимые лекарства семья закупает за свой счет.

«КП-Ставрополь» в пресс-службе министерства здравоохранения сообщили, что делают все возможное, чтобы пациенты, которые лечатся от коронавирусной инфекции, были полностью обеспечены бесплатными лекарствами. Подробнее о том, есть ли дефицит препаратов от коронавируса, гриппа и ОРВИ в аптеках региона и чего там действительно не хватает, читайте в материале «КП-Ставрополь».

Ситуацию также прокомментировал глава региона. Владимиров подчеркнул, что наш край тратит огромные деньги, чтобы обеспечить препаратами всех нуждающихся. Однако этот вопрос снова и снова возникает.

Губернатор во время прямой линии дозвонился до министра здравоохранения Владимира Колесникова, чтобы выяснить, почему ставропольцы до сих пор покупают за свой счет лекарства для лечения коронавируса. Министр взял этот вопрос на контроль.