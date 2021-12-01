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Здоровье1 декабря 2021 9:50

На Ставрополье почти тысячу коек для пациентов с COVID-19 вернули к старому профилю

Эпидемиологическая ситуация несколько улучшилась по сравнению с прошлыми неделями
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Ставропольском крае почти тысячу ковид-коек вернули к старому профилю, для пациентов с другими заболеваниями. Если раньше ежесуточный прирост зараженных коронавирусом составлял больше 500 человек, то теперь - 470.

- Если этот тренд на снижение заболеваемости сохранится до конца недели, то мы планируем еще 500 коек в пятницу возвратить к профильной деятельности. Тогда получится обеспечить высококвалифицированную помощь пациентам с неинфекционными заболеваниями, - заявил министр здравоохранения региона Владимир Колесников.

Сейчас Ставропольский край располагает 4222 ковид-койками. До этого фонд насчитывал 5157 мест для пациентов с коронавирусом.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что глава региона Владимир Владимиров высказался об эпидемиологической ситуации и заявил, что темпы заражения снижаются.