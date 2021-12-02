В Ставрополе задержали водителя автобуса, на скорости пролетевшего на красный свет

На днях в социальных сетях появилось видео из Ставрополя, где маршрутное такси на большой скорости пролетает на красный свет светофора. Пользователи сети оценили такое желание водителя доставить пассажиров как можно скорее.

Но вот Госавтоинспекция региона не оценила такую выходку и нашла нарушителя ПДД. Оказалось, за последние несколько лет это второй случай грубого нарушения правил.

- Водителем автобуса оказался местный житель, который был приглашен на беседу с исполняющим обязанности командира батальона Ставрополя Андреем Кузьминовым. Руководитель был удивлен, когда выяснилось, что нарушителю уже 71 год, и пассажирскими перевозками он занимается более 25 лет, - рассказали в ведомстве.

На лихача составили протокол.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о смертельном ДТП в Ставропольском крае. Предположительно, водителю "семерки" стало плохо за рулем, он пересек сплошную линию и врезался в легковушку. Мужчина погиб на месте, второй участник аварии попал в больницу.