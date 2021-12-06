Моисеев объяснил, почему уволился с поста мэра Железноводска

Бывший глава Железноводска Евгений Моисеев рассказал, с чем связан его преждевременный уход с должности. Об этом он рассказал в телефонной беседе с "КП-Ставрополь".

- Хочу попробовать свои силы на другом поприще. Потому что уже много в Железноводске сделано и хочется, чтобы молодые и амбициозные продолжили это. Что это за новое попроще? Пока ничего не могу сказать. Я думаю, что завтра уже будет точно понятно. Давайте подождем, - поделился Моисеев с журналистом "Комсомольской правды".

Об уходе Моисеева из мэрии Железноводска стало известно 6 декабря. В своем прощальном посте он заявил, что не собирается переизбираться и уже забрал заявление из избирательной комиссии. Кроме того, городская дума рассмотрела его прошение об увольнении и удовлетворила его.

Исполняющим обязанности мэра назначили Евгения Бакулина.